Перестаньте наклонять голову к смартфону! По нагрузке на шею это равносильно посадке на неё 6-летнего ребёнка

Согласно китайским учёным, долгое время, проведённое с наклонённой головой, наносит значительный урон шейному позвоночнику, сравнимый с давлением в 45 кг.

Поза с опущенной головой становится всё более распространённой среди пользователей смартфонов и она часто достигает более 45 градусов. Чем ниже опущена голова, тем больше напряжение испытывают мышцы на задней стороне шеи.

При угле в 60 градусов это напряжение становится равным давлению, как если бы на вашей шее сидел ребёнок в возрасте 6 лет!

Долгосрочное использование телефона в таком положении может увеличить давление на межпозвоночные диски, вызвать их выпадение, сжатие сосудов и нервов, приводя к заболеваниям шейного позвоночника.

Симптомы могут включать онемение конечностей, потерю чувствительности, головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, расплывчатое зрение и другие.

Для уменьшения вредного воздействия врачи советуют делать специальные упражнения, направленные на разминку шеи.