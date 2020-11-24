Первая гибкая раскладушка Samsung обновилась до Android 11

Пока что обновление доступно лишь пользователям из Южной Кореи, при этом установить его можно как на LTE-версию смартфона, так и на версию с поддержкой 5G, пишет Tizenhelp. Издание также сообщает, что анонс о старте обновления в рамках бета-тестирования Samsung сообщила в собственном приложении — Samsung Members App.

Отметим, что в сети появилась еще и информация о том, что более старые устройства — Galaxy S10, S10+, S10e — а также новенький Galaxy Z Fold 2 смогут обновиться до One UI 3.0 на базе Android 11 чуть позже на этой неделе.