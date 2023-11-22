Первая гибкая раскладушка Xiaomi будет работать на устаревшем флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 2

Так, уже во II половине года ожидается выход модели Mix Fold 4, в то время как для первого полугодия компания приготовила для нас анонс складного телефона-раскладушки — Xiaomi Mix Flip.

Согласно последним утечкам в Weibo, в качестве «сердца» устройства будет использоваться процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi планирует выпустить несколько устройств на базе Snapdragon 8 Gen 2, включая Redmi K70, новый планшет и небольшой складной телефон.

Предполагается, что упомянутый планшет – это Xiaomi Pad 7 Pro, который, по слухам, будет оснащен 144Гц IPS-дисплеем, Snapdragon 8 Gen 2 и квадратным камерным модулем, похожим на серию Xiaomi 14.

Что касается складного телефона с чипсетом SD8G2, то, по всей видимости, это и есть Xiaomi Mix Flip.

На данный момент нет подробной информации о других характеристиках Mix Flip. Однако, согласно схемам, предполагается, что он будет оснащен тройной камерой с 3-кратным телеобъективом на задней панели.