Первая гибкая раскладушка Xiaomi может получить поворотную камеру

Правда, не до конца понятно, зачем камере подобная конструкция, учитывая, что, судя по изображению, раскладушка от Xiaomi все равно будет иметь как основную, так и фронтальные модули.

Напомним, что более ранние слухи утверждали — новинка от Xiaomi будут оснащать тем же гибким дисплеем, что установлен в Galaxy Z Flip. Правда, ни цена устройства, ни примерная дата выхода названы не были.