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Первая гибкая раскладушка Xiaomi может получить поворотную камеру

Правда, не совсем ясно, зачем она такая будет нужна
Буквально в конце прошлого и в начале текущего года состоялся некий бум на гибкие раскладушки — свой вариант сначала представила Motorola (RAZR 2019), а затем и Samsung (Galaxy Z Flip). Оба девайса получились интересными, но не без компромиссов, а потому широкая публика достаточно быстро о них забыла. Сейчас же стало известно о том, что девайс подобного типа от Xiaomi может получить одну интересную особенность — поворотную камеру.

По крайней мере это следует из опубликованных недавно патентов компании, на которых изображен складной смартфон, выполненный в формате раскладушки. На них устройство, помимо всего прочего, имеет очень интересную особенность — судя по всему, оно будет иметь горизонтально расположенную систему камер, которая будет способна вращаться.

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Выглядит интересно, правда непонятно, зачем она такая нужна, если смартфон имеет и основную, и фронтальную камеры

Правда, не до конца понятно, зачем камере подобная конструкция, учитывая, что, судя по изображению, раскладушка от Xiaomi все равно будет иметь как основную, так и фронтальные модули.

Напомним, что более ранние слухи утверждали — новинка от Xiaomi будут оснащать тем же гибким дисплеем, что установлен в Galaxy Z Flip. Правда, ни цена устройства, ни примерная дата выхода названы не были.

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