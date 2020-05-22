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Первая гибкая раскладушка Xiaomi может получить поворотную камеру
Правда, не совсем ясно, зачем она такая будет нужна
Буквально в конце прошлого и в начале текущего года состоялся некий бум на гибкие раскладушки — свой вариант сначала представила Motorola (RAZR 2019), а затем и Samsung (Galaxy Z Flip). Оба девайса получились интересными, но не без компромиссов, а потому широкая публика достаточно быстро о них забыла. Сейчас же стало известно о том, что девайс подобного типа от Xiaomi может получить одну интересную особенность — поворотную камеру.
По крайней мере это следует из опубликованных недавно патентов компании, на которых изображен складной смартфон, выполненный в формате раскладушки. На них устройство, помимо всего прочего, имеет очень интересную особенность — судя по всему, оно будет иметь горизонтально расположенную систему камер, которая будет способна вращаться.
Правда, не до конца понятно, зачем камере подобная конструкция, учитывая, что, судя по изображению, раскладушка от Xiaomi все равно будет иметь как основную, так и фронтальные модули.
Напомним, что более ранние слухи утверждали — новинка от Xiaomi будут оснащать тем же гибким дисплеем, что установлен в Galaxy Z Flip. Правда, ни цена устройства, ни примерная дата выхода названы не были.