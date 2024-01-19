Первая гибкая раскладушка Xiaomi прошла сертификацию и стала на шаг ближе к анонсу

Это подтверждает, что устройство не только существует, но и готово к предстоящему запуску.

Согласно данным регулятора, Xiaomi Mix Flip будет поддерживать спутниковую связь, что является довольно неожиданным и инновационным шагом для устройства.

Кроме того подтверждено, что девайс будет работать на Android и поддерживать 5G, хотя эти характеристики уже не вызывают удивления.

Слухи о Xiaomi Mix Flip впервые появились в сентябре 2023 года. Ожидается, что смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 и тройной камерой с 3-кратным телеобъективом, подобно Oppo Find N3 Flip.

От себя же отметим надежду на то, что Mix Flip унаследует тонкость линейки Mix Fold. Даже несмотря на то, что купить новинку будет сложновато — вероятнее всего, она будет доступна исключительно на китайском рынке.