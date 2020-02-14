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Первая партия Xiaomi Mi 10 Pro окажется "неполноценной"

Но все исправится с приходом обновлений
Только вчера состоялся анонс флагманского Xiaomi Mi 10 Pro, а уже сейчас компания опубликовала на официальном сайте достаточно неприятную новость для будущих владельцев устройства.

Так, судя по всему, первая партия смартфонов будет лишена сразу нескольких важных функций, которые изначально были анонсированы в рамках вчерашней презентации. Например, пользователи первое не смогут включить ночной режим в ультраширокоугольном модуле, а также режим гибридной супер-стабилизации видео для основной камеры. Со временем обе функции появятся у владельцев Xiaomi Mi 10 Pro, но на самом старте они будут отсутствовать. Таким образом смартфон, который изначально был представлен как ультимативный камерофон, по итогу первое время будет в достаточной степени “неполноценным”.

Напомним, что продажи Xiaomi Mi 10 в Китае начнутся уже сегодня, 14 февраля. А вот Pro-версия устройства поступит в продажу чуть позже — 18 февраля по цене от 716 долларов.