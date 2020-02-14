Первая партия Xiaomi Mi 10 Pro окажется "неполноценной"

Так, судя по всему, первая партия смартфонов будет лишена сразу нескольких важных функций, которые изначально были анонсированы в рамках вчерашней презентации. Например, пользователи первое не смогут включить ночной режим в ультраширокоугольном модуле, а также режим гибридной супер-стабилизации видео для основной камеры. Со временем обе функции появятся у владельцев Xiaomi Mi 10 Pro, но на самом старте они будут отсутствовать. Таким образом смартфон, который изначально был представлен как ультимативный камерофон, по итогу первое время будет в достаточной степени “неполноценным”.

Напомним, что продажи Xiaomi Mi 10 в Китае начнутся уже сегодня, 14 февраля. А вот Pro-версия устройства поступит в продажу чуть позже — 18 февраля по цене от 716 долларов.