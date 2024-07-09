Первая раскладушка Xiaomi Mix Flip получит 4700 мАч и быструю зарядку

Mix Flip с номером модели 2405CPX3DC был замечен в китайской базе данных сертификации 3C в мае, что указывает на поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Последняя утечка подтверждает, что в устройстве будет установлен аккумулятор емкостью 4700 мАч, что делает его одним из самых больших аккумуляторов в раскладушках, уступая только Honor Magic V Flip, который оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч с 66 Вт быстрой зарядки.

Mix Flip будет работать на Snapdragon 8 Gen 3. Устройство будет доступно в нескольких конфигурациях, включая 12 ГБ + 256 ГБ хранилища, 12 ГБ + 512 ГБ хранилища, 16 ГБ + 512 ГБ хранилища, а также элитный вариант 16 ГБ + 1 ТБ хранилища. Задняя камера, как ожидается, будет включать 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS и 60-мегапиксельную телефотокамеру OmniVision OV60A с 2-кратным оптическим зумом.