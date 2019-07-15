Первое официальное изображение Honor 9X Pro

Смартфон выполнен в корпусе с градиентной расцветкой и заметным орнаментом в виде буквы «Х».

Согласно последним утечкам, Honor 9X Pro первым у производителя получит выдвижную фронтальную камеру, что позволит сделать рамки дисплея очень тонкими.

Смартфон Honor 9X Pro оснащается 6,59-дюймовыми дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), фронтальной камерой на 20 Мп, процессором Kirin 810, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. У Honor 9X Pro ожидается тройная на 48 Мп.

Huawei уже объявила дату анонса Honor 9X и Honor 9X Pro — 23 июля 2019 года.