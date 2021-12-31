Первое «живое» фото дебютного складного смартфона Honor

Судя по нему, аппарат по форм-фактору будет ближе к линейке Galaxy Z Fold от Samsung, чем к Galaxy Z Flip. То есть устройство будет выполнено в дизайне складывающегося планшета, а не телефона-раскладушки.

Таким образом, новинка от Honor будет конкурировать с Galaxy Z Fold 3 и Xiaomi Fold, а не Galaxy Z Flip 3 и Huawei P50 Pocket.