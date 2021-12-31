Первое «живое» фото дебютного складного смартфона Honor

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Первое «живое» фото дебютного складного смартфона HonorНаконец-то стало ясно, с кем именно будет конкурировать новинка
Уже со дня на день должен состояться анонс первого складного смартфона Honor — Honor Magic V. И вот, накануне этого важного события в сеть «утекло» реальное фото устройства.
Судя по нему, аппарат по форм-фактору будет ближе к линейке Galaxy Z Fold от Samsung, чем к Galaxy Z Flip. То есть устройство будет выполнено в дизайне складывающегося планшета, а не телефона-раскладушки.
Таким образом, новинка от Honor будет конкурировать с Galaxy Z Fold 3 и Xiaomi Fold, а не Galaxy Z Flip 3 и Huawei P50 Pocket.
По последним данным, Honor Magic V получит 7- или 8-дюймовый основной экран. Основная камера аппарата выполнена в фирменном стиле, как у Honor 60. Также известно, что в основу телефона ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1, что сделает устройством первым в своём классе, на базе флагманского процессора Qualcomm.
Источник: ITHome