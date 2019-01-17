Первое живое фото Samsung Galaxy S10+ появилось в сети

В сети появилось первая живая фотография готовящегося к выпуску флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+, пока не представленного производителем официально. Ей поделился один из пользователей известного социального новостного ресурса Reddit.

Качество фото оставляет желать лучшего, но на нём виден характерный вырез в дисплее под двойную фронтальную камеру.