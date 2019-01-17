Первое живое фото Samsung Galaxy S10+ появилось в сети

В сети появилось первая живая фотография готовящегося к выпуску флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+, пока не представленного производителем официально. Ей поделился один из пользователей известного социального новостного ресурса Reddit.
Качество фото оставляет желать лучшего, но на нём виден характерный вырез в дисплее под двойную фронтальную камеру.
Напомним, Все Galaxy S10 получат экраны Infinity O с точечным вырезом под фронтальную камеру, поскольку у Galaxy S10+ используется двойная селфи-камера, то вырез не круглый, а овальный.
Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.
По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.