Первые фотографии собственного процессора Vivo для смартфонов утекли в сеть

Первые фотографии собственного процессора Vivo для смартфонов утекли в сетьТеперь осталось дождаться смартфона на базе новинки
Одной из таких компаний стала Vivo. В сети даже появились фотографии, на которых запечатлены SoC Vivo V1. Кодовое название чипа — «Yueying», сообщает Gizmochina. Именно под ним он фигурировал прежде.
Учитывая, что на изображениях можно увидеть целые пластины со множеством V1, можно предположить, что Vivo находится на этапе массового производства собственной системы на кристалле.
Это, в свою очередь, означает, что уже совсем скоро мы можем стать свидетелями анонса первого смартфона на базе Vivo V1 вместо привычных решений от Qualcomm или MediaTek.
Отметим, что в мире Android-смартфонов крупнейшие игроки с собственными чипами — это Samsung (Exynos) и Huawei (Kirin). Правда, последняя, из-за санкций Соединённых Штатов, всё чаще фигурирует в новостях не в связи с выходом нового топового смартфона, а скорее в связи с теми или иными новыми проблемами.