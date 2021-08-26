Первые фотографии собственного процессора Vivo для смартфонов утекли в сеть

Одной из таких компаний стала Vivo. В сети даже появились фотографии, на которых запечатлены SoC Vivo V1. Кодовое название чипа — «Yueying», сообщает Gizmochina. Именно под ним он фигурировал прежде.

Учитывая, что на изображениях можно увидеть целые пластины со множеством V1, можно предположить, что Vivo находится на этапе массового производства собственной системы на кристалле.