Первые iPhone начали получать iOS 18.2 — что нового

Главные новшества включают генерацию изображений с помощью Image Playground, создание персонализированных эмодзи с Genmoji и улучшенные инструменты для работы с текстом.

Image Playground позволяет создавать уникальные изображения на основе текста, включая стили «анимация» и «иллюстрация». Genmoji предлагает создавать эмодзи, отражающие настроение или события, с возможностью кастомизации.

Writing Tools получили функцию «Describe Your Change», позволяющую пользователям описывать желаемые изменения текста, делая его более выразительным.

Для владельцев iPhone 16 доступна функция Camera Control, которая моментально распознаёт текст и объекты, включая возможность интеграции с ChatGPT для объяснений и поиска.

Кроме того, ChatGPT теперь встроен в Siri и Writing Tools, расширяя их возможности. Интеграция безопасна: данные пользователей защищены, а запросы не используются для обучения моделей.