Первые обзоры iPhone 13 раскрыли главные преимущества и недостатки новых смартфонов Apple

Первые обзоры iPhone 13 раскрыли главные преимущества и недостатки новых смартфонов AppleВ них можно узнать всю основную информацию о свежих моделях iPhone
Так, например, журналисты CNN отметили улучшение максимальной яркости. Это, по их словам, сделало использование iPhone 13 и 13 mini ещё более удобным в условиях сильной освещённости.
При этом в Wired похвалили 120 Гц дисплеи в Pro-версиях новых iPhone. К сожалению, в базовых вариантах линейки технология ProMotion пока что отсутствует — вероятно, её добавят в условном iPhone 14.
В целом же эксперты похвалили увеличение объёма памяти в базовом iPhone с 64 до 128 ГБ, улучшение камер смартфонов, а также более ёмкий аккумулятор. Последнее сделало новые iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max автономнее.
Чуть ли не главным недостатком обновлённой линейки журналисты назвали использование Lightning-разъёма: в то время, как даже iPad Pro и iPad Air «подружили» с USB-C, в своих главных устройствах Apple продолжает использовать порт собственной разработки.