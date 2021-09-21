Первые обзоры iPhone 13 раскрыли главные преимущества и недостатки новых смартфонов Apple

Так, например, журналисты CNN отметили улучшение максимальной яркости. Это, по их словам, сделало использование iPhone 13 и 13 mini ещё более удобным в условиях сильной освещённости.

При этом в Wired похвалили 120 Гц дисплеи в Pro-версиях новых iPhone. К сожалению, в базовых вариантах линейки технология ProMotion пока что отсутствует — вероятно, её добавят в условном iPhone 14.