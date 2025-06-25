Первые обзоры назвали Xiaomi Poco F7 «отличным выбором за свои деньги», но «не для фанатов мобильной фотографии»

Модель получила чип Snapdragon 8s Gen 4, набирающий более 2 млн баллов в AnTuTu, и 12 ГБ оперативной памяти. Пользователю доступны версии с 256 или 512 ГБ UFS 4.1 памяти, а цена стартует с $399.

Экран у устройства — 6,83-дюймовый AMOLED с частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит. Питает всё аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0 и защищён по стандарту IP68.