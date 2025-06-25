Опубликовано 25 июня 2025, 07:081 мин.
Первые обзоры назвали Xiaomi Poco F7 «отличным выбором за свои деньги», но «не для фанатов мобильной фотографии»Своих фанатов смартфон явно найдет
После снятия эмбарго на обзоры смартфона Xiaomi Poco F7, профильные СМИ, включая PhoneArena, назвали новинку отличным выбором за свои деньги.
Модель получила чип Snapdragon 8s Gen 4, набирающий более 2 млн баллов в AnTuTu, и 12 ГБ оперативной памяти. Пользователю доступны версии с 256 или 512 ГБ UFS 4.1 памяти, а цена стартует с $399.
Экран у устройства — 6,83-дюймовый AMOLED с частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит. Питает всё аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0 и защищён по стандарту IP68.
Камеры стали слабым местом: 50-Мп Sony IMX882 показывает хорошие результаты днём, но «проседает» при плохом освещении.
Ультраширик на 8 Мп и селфи-камера на 20 Мп не впечатляют, а телеобъектив отсутствует. Также отмечаются высокая нагрузка на батарею при играх и отсутствие беспроводной зарядки.