Первые обзоры подтвердили «ужасность» новых чехлов для iPhone 15, пришедших на замену кожаным

По словам представителей компании, новинка призвана заменить прежние кожаные аксессуары. Однако первые отзывы о чехлах оказались далеко не лестными. Эксперты и пользователи считают, что они не соответствуют заявленному качеству и стоимости.

FineWoven — это новый материал, который Apple использует для чехлов iPhone 15, держателей AirTag и кошельков MagSafe.

Компания описывает его как «роскошный и прочный микротвил». Однако, несмотря на приятное на ощупь покрытие, чехлы быстро теряют свой первоначальный вид. На материале легко остаются царапины, которые практически невозможно убрать.

Напомним, что Apple решила отказаться от кожаных чехлов из-за их влияния на окружающую среду. Однако многие считают, что новые чехлы FineWoven не могут стать достойной заменой данному материалу.