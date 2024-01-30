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Опубликовано 30 января 2024, 21:00
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Первые подробности флагманской линейки Xiaomi 15 утекли в сеть

Судя по ним, нас ждет что-то впечатляющее
Первые подробности о предстоящей флагманской линейке Xiaomi 15 уже начали появляться в сети, вызывая значительный интерес среди поклонников бренда.

Так, по данным Smart Pikachu, новая серия Xiaomi обещает впечатляющие характеристики. Ожидается, что Xiaomi 15 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, что является значительным шагом вперед в плане производительности.

Этот чипсет, вероятно, обеспечит устройствам высокую скорость работы и эффективное энергопотребление.

Кроме того, утечка информации указывает на то, что Xiaomi 15 сможет похвастаться 6.36-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что обещает плавное и четкое изображение.

Еще одним интересным моментом является упоминание о разрешении дисплея 1.5K, что может предложить более высокое качество изображения по сравнению с традиционными FullHD-дисплеями.

Согласно слухам, массовое производство Xiaomi 15 начнется в сентябре, что может означать начало поставок уже в октябре.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#флагман
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#XIAOMI