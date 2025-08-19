Первые подробности о недорогом iPhone 17e: OLED-экран и чип A19

По данным инсайдера Digital Chat Station, новинка получит ряд обновлений, сохранив при этом бюджетный статус. Смартфон будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц, вероятно, тем же, что используется в iPhone 16.

Dynamic Island заменит «челку», а за производительность будет отвечать новый процессор Apple A19. Основная камера iPhone 17e, по слухам, получит 48 Мп, фронтальная — 12 Мп и систему 3D-распознавания лица.

Внешний вид модели заметно обновят, но главным преимуществом останется цена — это будет самый доступный вариант среди iPhone 17.

Успех iPhone 16e подтверждает актуальность такого подхода: в июне 2025-го он занял 11% продаж iPhone в США, обогнав старые модели и фактически заменив iPhone SE. Ожидается, что iPhone 17e продолжит этот тренд.