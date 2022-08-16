Первые подробности о новом о новом бюджетном смартфоне Xiaomi Poco M5

Сегодня в 18:04
1 мин.
Первые подробности о новом о новом бюджетном смартфоне Xiaomi Poco M5Что удивительно, ведь телефон должен был выйти ещё в июле
В течение года Xiaomi, под разными своими брендами, выпускает множество смартфонов в разных ценовых категориях. И совсем скоро, судя по всему, нас ждёт анонс свежего бюджетника Poco.
Речь идёт о Poco M5, который «засветился» в базе сертификационного регулятора NBTC. Благодаря этому, например, мы теперь знаем, что устройство будет ограничено поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения 4G.
Также свежие сведения раскрыли, что Poco M5 будет работать под управлением MIUI 13, базирующимся на Android 12.
На данный момент нет точной информации, как скоро смартфон поступит в продажу. Судя по модельному номеру 22071219CI, он должен был быть представлен ещё в июле. Но, видимо, что-то пошло не так и его релиз перенесли на более поздний срок.