Первые подробности о новом о новом бюджетном смартфоне Xiaomi Poco M5

Речь идёт о Poco M5, который «засветился» в базе сертификационного регулятора NBTC. Благодаря этому, например, мы теперь знаем, что устройство будет ограничено поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения 4G.

Также свежие сведения раскрыли, что Poco M5 будет работать под управлением MIUI 13, базирующимся на Android 12.

На данный момент нет точной информации, как скоро смартфон поступит в продажу. Судя по модельному номеру 22071219CI, он должен был быть представлен ещё в июле. Но, видимо, что-то пошло не так и его релиз перенесли на более поздний срок.