Первые подробности об упрощённом последователе флагманского смартфона Sony Xperia 1

В сети появились первые слухи о готовящемся к выпуску смартфоне Sony Xperia 2, который дополнит флагманский смартфон Sony Xperia 1, дебютировавший совсем недавно.

По данным источника, если Xperia 1 можно рассматривать как естественное развитие Xperia XZ3, то Xperia 2 скорее прямой наследник прошлогоднего Xperia XZ2.

Sony Xperia 2 получит более скоромное разрешение 2880 x 1234 пикселей вместо 3840 x 1644 пикселей у Sony Xperia 1. Диагональ экрана составит 6,2 дюйма, а соотношение сторон будет «кинематографическим» 21:9. Камера останется тройной, но изменится расположение модулей на задней панели.

Аппаратной основой Xperia 2 станет флагманский процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, как у Sony Xperia 1. Ёмкость аккумулятора снизится с 3330 до 3000 мАч. При этом Sony может добавить поддержку беспроводной зарядки.

Официальный дебют Xperia 2 ожидается на выставке IFA 2019, которая пройдёт с 6 сентября по 11 сентября в Берлине. Цена ожидается в районе 800 долларов, тогда как Xperia 1 предлагается за тысячу долларов.