Первые покупатели смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro получат год бесплатной замены экрана

Но уже сейчас компания Xiaomi анонсировала привлекательное предложение для первых покупателей. Если вы станете обладателем Redmi Note 13 Pro или Redmi Note 13 Pro Plus, вам будет предоставлена уникальная возможность бесплатной замены экрана в течение года в случае его физического повреждения.

Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо оформить заказ до 6 октября. Предзаказы уже открыты, а стоимость бронирования составляет всего 1 юань. В качестве бонуса, покупатели получат подарки на сумму 188 юаней, включая проводные наушники Xiaomi, рюкзак и электрическую зубную щетку Mijia.

Эта акция направлена на продвижение новых моделей Redmi Note 13 Pro с улучшенными характеристиками. В частности, Redmi Note 13 Pro+ станет первым в линейке с защитным стеклом Gorilla Glass Victus и стандартом IP68, обеспечивающим защиту от пыли и воды.