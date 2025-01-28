Первые покупатели ударопрочного смартфона HONOR X9c в России получат умные часы и доп.гарантию на дисплей

Стоимость X9c Smart стартует с 33 990 рублей, а старшей модели — с 38 990 рублей. В период предзаказа покупатели HONOR X9c получат в подарок умные часы HONOR CHOICE Watch, расширенную гарантию на год и бесплатную замену экрана и задней панели.

Для X9c Smart предусмотрена скидка 4000 рублей и наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Pro.

HONOR X9c выделяется премиальным дизайном, корпусом толщиной 7.98 мм и батареей емкостью 6600 мАч, обеспечивающей длительное время работы даже в экстремальных температурах.