Первые пользователи iPhone Air пожаловались на запотевшие камеры

Проблема, вызванная резкими температурными колебаниями и высокой влажностью, была впервые замечена YouTube-блогером Люком Миани и опубликована в соцсети X. Позднее подтверждение дефекта появилось на Reddit от пользователя Dongle.

Эксперты полагают, что стремление к компактности и лёгкости в дизайне негативно сказывается на герметичности и теплоотдаче модели. В отличие от этого iPhone серии 17 Pro оснащён улучшенной системой управления температурой.

Apple признала существование проблемы, отметив, что длительное образование конденсата может привести к повреждению устройства. Компания рекомендовала поддерживать iPhone при комнатной температуре, избегать резких температурных перепадов и при необходимости обращаться в службу поддержки.