Первые пользователи начали получать обновление до Android 15

Первые пользователи начали получать обновление до Android 15Раскатка будет происходить постепенно
Хотя Google выпустила исходный код операционной системы месяц назад, полноценное обновление стало доступно только сейчас.
Как обычно, владельцы устройств Pixel первыми получили доступ к новейшей версии ОС, но в ближайшие месяцы обновление доберется и до других производителей.
Основное внимание в Android 15 уделено безопасности и конфиденциальности. Новая функция Theft Detection Lock, использующая ИИ, поможет защитить данные, а дополнительные слои аутентификации обеспечат безопасность при удалении SIM-карты или отключении функции «Найти устройство».
Среди других нововведений — возможность закреплять и откреплять панель задач на планшетах и складных устройствах, функция объединения приложений для удобного мультизадачности, а также поддержка сообщений через спутник, если вы вне зоны действия сети.