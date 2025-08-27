Первые складные iPhone помогут Samsung, сделав формат мейнстримом

Сегодня формат Galaxy Z Fold и Z Flip, несмотря на постоянные улучшения, по-прежнему остается нишевым. Apple же обладает уникальной способностью превращать новые категории в мейнстрим: каждое её решение вызывает масштабное внимание СМИ, интерес покупателей и волну подражаний у конкурентов.

Когда Apple представит свой складной смартфон, миллионы пользователей, ранее не задумывавшихся о таких устройствах, начнут сравнивать его с предложениями Samsung.

Это даст корейской компании шанс усилить позиции, ведь её линейка уже прошла через несколько поколений отработанных дизайнов и технологий.

Фактически Apple подтвердит то, что Samsung говорит уже много лет: складные устройства — это не временная мода, а следующий шаг в эволюции смартфонов.

Конкуренция, безусловно, обострится, но именно это традиционно подталкивает обе компании к ускоренным инновациям, что выгодно конечным пользователям.