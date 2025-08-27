Телефоны
Опубликовано 27 августа 2025, 08:11
1 мин.

Первые складные iPhone помогут Samsung, сделав формат мейнстримом

Впрочем, все как всегда
Аналитики считают, что выход первых складных iPhone станет не столько угрозой для Samsung, сколько мощным стимулом для всего рынка.
Сегодня формат Galaxy Z Fold и Z Flip, несмотря на постоянные улучшения, по-прежнему остается нишевым. Apple же обладает уникальной способностью превращать новые категории в мейнстрим: каждое её решение вызывает масштабное внимание СМИ, интерес покупателей и волну подражаний у конкурентов.

Когда Apple представит свой складной смартфон, миллионы пользователей, ранее не задумывавшихся о таких устройствах, начнут сравнивать его с предложениями Samsung.

Это даст корейской компании шанс усилить позиции, ведь её линейка уже прошла через несколько поколений отработанных дизайнов и технологий.

Фактически Apple подтвердит то, что Samsung говорит уже много лет: складные устройства — это не временная мода, а следующий шаг в эволюции смартфонов.

Конкуренция, безусловно, обострится, но именно это традиционно подталкивает обе компании к ускоренным инновациям, что выгодно конечным пользователям.

Источник:SamMobile
Автор:Булат Кармак
