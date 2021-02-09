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Первые скриншоты раскрыли изменённый дизайн Android 12
Возможно, это будет одно из крупных обновлений внешнего вида операционки за последнее время
Близится май, а это значит, что уже совсем скоро Google анонсирует следующую версию Android — Android 12. И несмотря на то, что не началось даже бета-тестирование операционной системы, в сети уже появились первые скриншоты, раскрывающие изменённый дизайн.
Изначально источником «слива» стал популярный ресурс XDA-Developers. Судя по опубликованным там изображениям, новенький Android 12 будет очень сильно напоминать смесь MIUI 12 и iOS 14. Изменения коснутся панели уведомлений, панели быстрого доступа, а также настроек приватности.
Последнее представлено появлением функции, демонстрирующей, какие именно приложения используют камеру и микрофон. Нечто подобное Apple добавила в свою мобильную операционную систему ещё в 2020 году.
К сожалению, до сих пор не ясно, как скоро Google даст доступ к Android 12 хотя бы разработчикам.