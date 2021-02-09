Первые скриншоты раскрыли изменённый дизайн Android 12

Последнее представлено появлением функции, демонстрирующей, какие именно приложения используют камеру и микрофон. Нечто подобное Apple добавила в свою мобильную операционную систему ещё в 2020 году.

К сожалению, до сих пор не ясно, как скоро Google даст доступ к Android 12 хотя бы разработчикам.