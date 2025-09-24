Первые слухи об iPhone 18 Pro: переменная диафрагма в камере и новый 2-нм чип A20 Pro

По данным инсайдеров, смартфоны сохранят общий дизайн серии iPhone 17 Pro, однако получат ряд заметных улучшений.

Аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что основная 48-Мп камера iPhone 18 Pro и Pro Max будет оснащена переменной диафрагмой. Это позволит пользователям вручную регулировать количество света, попадающего на сенсор, и гибко управлять глубиной резкости.

До этого все «прошки» от iPhone 14 Pro до iPhone 17 Pro использовали фиксированную диафрагму ƒ/1.78.