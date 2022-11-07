Первые смартфоны на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2 могут анонсировать уже в ближайшие недели

Но первые девайсы на базе свежей платформы начнут появляться уже в этом году. О том, как скоро стоит ждать их демонстрации, рассказал авторитетный инсайдер из Китая Digital Chat Station.

По его словам, самый первый флагман на Snapdragon 8 Gen 2 могут показать уже 22 ноября. В то же время его источники упомянули и две другие даты — 2 и 3 декабря.

У пользователей даже есть свой список потенциальных кандидатов на звание «первого смартфона на базе нового Snapdragon». В него вошли Xiaomi 13, IQOO 11 и Vivo X90.

Напомним, что в начале 2023-го свои флагманы на базе свежего чипа Qualcomm представит и Samsung. Ими станут устройства линейки Galaxy S23.