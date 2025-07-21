Первые смартфоны с батареей на 10 000 мАч выйдут уже в 2026 году

Производители, вдохновлённые успехом моделей с батареями на 8300 мАч, намерены продолжить гонку автономности. В частности, HONOR уже выпустила X70 с аккумулятором на 8300 мАч.

А такие бренды, как OnePlus, Xiaomi и iQOO, готовятся сделать батареи на 7 000 мАч стандартом для флагманов к концу 2025 года.

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, одна из компаний начнёт разработку смартфона с батареей на 10 000 мАч уже в первой половине следующего года. Предположительно, это будет аппарат среднего класса, в котором ёмкая батарея станет ключевой особенностью.

При этом ожидается поддержка быстрой и беспроводной зарядки, а также сравнительно тонкий корпус, как у текущих рекордсменов.

Таким образом, 2026 год может стать началом эры «пятизначных» батарей в массовых смартфонах.