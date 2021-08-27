Первые смартфоны Samsung получат тестовую версию One UI на новейшем Android 12 уже в сентябре

По крайней мере, именно это следует из свежего сообщения от интернет-инсайдера. По его словам, первыми доступ к бете получат владельцы Samsung Galaxy S21, а сам апдейт будет выпущен в «середине сентября», пишет Android Authority.

Напомним, что релиз Android 12 намечен также на ближайшее время. Традиционно, первыми обновление получат владельцы смартфонов линейки Pixel, принадлежащей Google. Затем новую версию Android начнут получать пользователи флагманских устройств от сторонних разработчиков.

Со временем Android 12 доберётся и до пользователей более бюджетных аппаратов.