Первые смартфоны Xiaomi начали обновляться до HyperOS 3 на базе Android 16 — вот список моделей

Первые обновления уже доступны пользователям в Китае, а глобальный релиз ожидается до конца октября. HyperOS 3 приносит множество изменений — от переработанного интерфейса до новых инструментов на основе ИИ.

Главное новшество — Xiaomi Super Island. Это аналог функции Dynamic Island от Apple, но с возможностью отображения до трёх интерактивных «островков» и плавающих окон для многозадачности.

Среди прочих улучшений — новые иконки с более яркой цветовой палитрой, ИИ-обои и кинематографический экран блокировки, улучшенные параметры персонализации и функции HyperAI.