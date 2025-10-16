Телефоны
Опубликовано 16 октября 2025, 08:04
1 мин.

Первые смартфоны Xiaomi начали обновляться до HyperOS 3 на базе Android 16 — вот список моделей

Апдейт обещает быть крупным
Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии прошивки HyperOS 3 на базе Android 16.
Первые обновления уже доступны пользователям в Китае, а глобальный релиз ожидается до конца октября. HyperOS 3 приносит множество изменений — от переработанного интерфейса до новых инструментов на основе ИИ.

Главное новшество — Xiaomi Super Island. Это аналог функции Dynamic Island от Apple, но с возможностью отображения до трёх интерактивных «островков» и плавающих окон для многозадачности.

Среди прочих улучшений — новые иконки с более яркой цветовой палитрой, ИИ-обои и кинематографический экран блокировки, улучшенные параметры персонализации и функции HyperAI.

Последние позволяют генерировать тексты, расшифровывать аудио, создавать краткие сводки записей и выполнять интеллектуальный поиск по контенту на устройстве.

Первыми HyperOS 3 получили следующие модели:

  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15S Pro;
  • Xiaomi 15 Pro;
  • Xiaomi 15;
  • Redmi K80 Pro;
  • Redmi K80 Extreme Edition.
Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
