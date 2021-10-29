Первые владельцы Google Pixel 6 назвали «детские проблемы» смартфона

Первые владельцы Google Pixel 6 назвали «детские проблемы» смартфонаОстаётся надеяться на их исправление в ближайшем будущем
Правда, для начала стоит отметить, что многие смартфоны линейки Pixel имели те или иные «детские проблемы». Со временем IT-гигант их устранял, преимущественно софтверными апдейтами.
Не удалось избежать подобной участи и Pixel 6 с Pixel 6 Pro. Так, например, многие пользователи уже сейчас жалуются на ряд неполадок. В том числе на мерцание экрана и появление на нём зелёного оттенка.
И если мерцание появляется лишь при определённых условиях, после нажатия на кнопку питания, то «зелень» просто есть. С последним в своё время сталкивались Pixel 4 XL, Pixel 5a и множество других смартфонов с OLED-дисплеями.
Ещё одной проблемой линейки Pixel 6 называют группы битых пикселей. Но как минимум один пользователь, столкнувшийся с ней, уже смог заменить смартфон на новый без каких-либо доплат по гарантии.