Первые владельцы Google Pixel 6 назвали «детские проблемы» смартфона

Правда, для начала стоит отметить, что многие смартфоны линейки Pixel имели те или иные «детские проблемы». Со временем IT-гигант их устранял, преимущественно софтверными апдейтами.

Не удалось избежать подобной участи и Pixel 6 с Pixel 6 Pro. Так, например, многие пользователи уже сейчас жалуются на ряд неполадок. В том числе на мерцание экрана и появление на нём зелёного оттенка.