Первые зоны 5G появятся в России в конце 2019 года

Первые пилотные зоны сети связи 5G появятся в России в конце 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи России.

Правда, по подсчётам ведомства масштабное внедрение нового стандарта ожидается не раньше 2021 года. Весной 2019 года планируется решить вопрос создания единого инфраструктурного оператора-консорциума.

Для развития связи стандарта пятого поколения уже выделена радиочастота для тестирования. По словам замминистра Олега Иванова, стоимость решения для создания инфраструктуры при наличии единого оператора сократится в два — два с половиной раза.

Выбор регионов для пилотной зоны предстоит сделать оператору в зависимости от использования технологий на разных территориях. В настоящий момент в заявке операторов «большой четверки» значится около 20 субъектов РФ.