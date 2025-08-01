Первый 2-нм чип Samsung — Exynos 2600 — выйдет во II половине 2025 года

Позже аналитик Брайан Ма уточнил: речь идёт об Exynos 2600 — первом 2-нм процессоре компании, который станет ответом на флагманские решения от Apple и Qualcomm.

На данный момент известно немного. В Samsung заявили лишь об улучшенной работе нейропроцессора (NPU) по сравнению с прошлым поколением. Производительность CPU и GPU пока не раскрывается — возможно, чип ещё оптимизируют.

По слухам, Exynos 2600 получит 10-ядерную архитектуру и технологии для эффективного отвода тепла: Heat Pass Block и Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP).

Производственные образцы уже тестируются, а цель компании — достичь 70% выхода годных чипов до конца года (сейчас — около 30%).

Samsung возлагает на Exynos 2600 большие надежды — и не только в мобильном сегменте. У компании уже есть контракт с Tesla на $16,5 млрд на производство ИИ-чипов по тому же 2-нм техпроцессу.