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Сегодня в 13:06
Первый 5G-смартфон BlackBerry анонсируют в этом году
Точная дата, к сожалению, неизвестна
Напомним, что в прошлом году права на бренд BlackBerry купила компания OnwardMobility. Сейчас же стали известны планы компании на этот год. В частности, в 2021 году запланирован анонс первого 5G-смартфона BlackBerry.
Ранее сообщалось, что в этом году смартфоны BlackBerry, выпущенные OnwardMobility, будут представлены не на всех рынка, а лишь в Европе и Северной Америке. Сейчас же глава OnwardMobility Питер Франклин отметил, что и азиатский рынок важен компании. Помимо прочего он рассказал, что переговоры с операторами сотовой связи по всему миру ведутся уже сейчас.
Первый смартфон выпущенный OnwardMobility под брендом BlackBerry оснастят физической QWERTY-клавиатурой, современной камерой и поддержкой 5G. В разработке принимает участие компания FIH Mobile.