Первый 5G-смартфон BlackBerry анонсируют в этом году

Ранее сообщалось, что в этом году смартфоны BlackBerry, выпущенные OnwardMobility, будут представлены не на всех рынка, а лишь в Европе и Северной Америке. Сейчас же глава OnwardMobility Питер Франклин отметил, что и азиатский рынок важен компании. Помимо прочего он рассказал, что переговоры с операторами сотовой связи по всему миру ведутся уже сейчас.

Первый смартфон выпущенный OnwardMobility под брендом BlackBerry оснастят физической QWERTY-клавиатурой, современной камерой и поддержкой 5G. В разработке принимает участие компания FIH Mobile.