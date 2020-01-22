Первый 5G смартфон Huawei рухнул в цене

Так, первоначально компания оценила смартфона в 960 долларов или 59,5 тыс рублей. Однако данная стоимость была предложена в ОАЭ, тогда как в Европе устройство можно было приобрести за все 1100 евро или 75,5 тыс рублей.

Сейчас же компания объявила о снижении стоимости на китайском рынке. Так, Huawei Mate 20 X 5G в модификации на 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти можно приобрести вдвое дешевле, а именно за 514 долларов или 31,8 тыс рублей.