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Первый 5G смартфон Huawei рухнул в цене
Речь о Huawei Mate 20 X 5G
Напомним, что буквально летом прошлого года китайский технологический гигант Huawei запустил продажу своего первого смартфона с поддержкой сетей пятого поколения. Им стал Huawei Mate 20 X 5G, который в связи с востребованностью на рынке сетей 5G быстро стал популярным.
Так, первоначально компания оценила смартфона в 960 долларов или 59,5 тыс рублей. Однако данная стоимость была предложена в ОАЭ, тогда как в Европе устройство можно было приобрести за все 1100 евро или 75,5 тыс рублей.
Сейчас же компания объявила о снижении стоимости на китайском рынке. Так, Huawei Mate 20 X 5G в модификации на 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти можно приобрести вдвое дешевле, а именно за 514 долларов или 31,8 тыс рублей.