Первый беспилотник Яндекса выходит на дороги Москвы

Беспилотный автомобиль Яндекса в мае появится на дорогах общего пользования в Москве. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян в рамках XIII Международного навигационного форума.

Худавердян заявил: «В мае выпустим беспилотник на дороги Москвы». Представитель Национальной технологической инициативы «Автонет» уточнил, что беспилотник Яндекса станет первым беспилотным автомобилем, который официально выйдет на дороги общего пользования в рамках правового эксперимента правительства РФ о выпуске высокоавтоматизированных транспортных средств на дороги Москвы и Татарстана.

В настоящее время тестовый беспилотник проходит государственную сертификацию на полигоне НАМИ. На общественных дорогах Москвы и Татарстана хотят испытать беспилотники ещё шесть компаний.

Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года. По его итогам комиссия определит требования к к эксплуатации беспилотных автомобилей, а также выработает необходимые для отрасли стандарты.