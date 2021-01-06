Первый флагман независимой Honor полностью рассекречен

Так, согласно китайским источникам, устройство оборудуют изогнутым по краям на 80 градусов OLED-дисплеем на 6,72 дюймов с вырезом для селфи-камера на 32 Мп. Сообщается также, что экран получит разрешение 1236 x 2676 пикселей и будет способен показывать 1,07 млрд оттенков, а его частота обновления составит 120 Гц. В то же время, частота дискретизации сенсорного слоя, по словам источников, составит 300 Гц. Что касается размера устройства, он соответствует 163,32 x 74,08 x 7,85 мм, тогда как весит неанонсированная новинка 184 грамма.

Работать аппарат будет на базе процессора Dimensity 1000+ с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ внутренней памяти. Смартфон оснастят аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки на 45 Вт и проводной на 65 Вт. Фотовозможности Honor V40 будут обеспечиваться основным модулем Sony IMX766 на 50 Мп. Также устройству приписывают наличие 8 Мп широкоугольной камеры и двух модулей с разрешением по 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев, в свою очередь, могут поместить под экран.