Первый флагман независимой Honor получит сервисы Google

Так, согласно обнародованным изданием Mobiltelefon данным, первый флагман независимой Honor на глобальном рынке будет выпускаться с предустановленными программами Google. Речь о смартфоне Honor V40, анонс которого переносили несколько раз. Источники сообщают, что получением сервисов американской компании и обусловлен перенос мероприятия.

Известно, что окончательная дата презентации новинки - 22 января. Однако стоит отметить, что в январе компания представит смартфон лишь на китайском рынке, тогда как европейский рынок ознакомиться с ним лишь весной.