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Первый флагман независимой Honor получит сервисы Google
Речь о смартфоне Honor V40
Нескольким ранее мы писали о том, что Honor вновь начнёт выпускать смартфоны с сервисами Google. Это стало возможным благодаря отделению бренда от Huawei, которая находится под санкциями США. Сейчас же стало известно, какой смартфон независимой Honor первым может получить сервисы Google после долгого перерыва.
Так, согласно обнародованным изданием Mobiltelefon данным, первый флагман независимой Honor на глобальном рынке будет выпускаться с предустановленными программами Google. Речь о смартфоне Honor V40, анонс которого переносили несколько раз. Источники сообщают, что получением сервисов американской компании и обусловлен перенос мероприятия.
Известно, что окончательная дата презентации новинки - 22 января. Однако стоит отметить, что в январе компания представит смартфон лишь на китайском рынке, тогда как европейский рынок ознакомиться с ним лишь весной.