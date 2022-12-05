Первый флагман в 2023 году выпустит Xiaomi

Первый флагман в 2023 году выпустит XiaomiЭто будет долгожданный Redmi K60
Меньше месяца осталось до начала 2023 года. А это значит, что совсем скоро все крупные производители смартфонов начнут соревноваться за звание первого, кто выпустил свой флагман в новом году.
По данным инсайдеров, все шансы стать победителем есть у Xiaomi. Сетевые источники утверждают, что компания активно работает над тем, чтобы представить линейку Redmi K60 не просто в январе, а в первой его половине.
На это, к слову, может намекать то, что версия MIUI 14 готова не только для Redmi K60, но также и для Redmi K60E с Redmi K60 Pro. Таким образом, китайский бренд явно в одном шагу от анонса свежей флагманской линейки:
Правда, стоит отметить, что пока что речь идёт лишь о презентации новинок лишь для китайского рынка. Глобальный запуск, как всегда, состоится чуть позднее.