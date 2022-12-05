Первый флагман в 2023 году выпустит Xiaomi

По данным инсайдеров, все шансы стать победителем есть у Xiaomi. Сетевые источники утверждают, что компания активно работает над тем, чтобы представить линейку Redmi K60 не просто в январе, а в первой его половине.

На это, к слову, может намекать то, что версия MIUI 14 готова не только для Redmi K60, но также и для Redmi K60E с Redmi K60 Pro. Таким образом, китайский бренд явно в одном шагу от анонса свежей флагманской линейки: