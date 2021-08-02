Первый флагманский смартфон Xiaomi с камерой-невидимкой получит устаревшую версию фирменной оболочки MIUI

Так, если прежние утечки вовсю обещали нам дебют ещё непредставленной MIUI 13 на Mi Mix 4, свежее заявление от представителя китайской компании разрушит надежды на этот самый дебют. Как пишет Gizmochina, Ванг Хуа из Xiaomi рассказал о необходимости потратить «какое-то время» на доработку MIUI 13.

Из этого, отмечают журналисты, следует, что новый Mi Mix как минимум на старте будет работать под управлением более старой MIUI 12.5, которая уже сейчас доступна на множестве моделей смартфонов бренда.

Напомним, что по последним данным, Xiaomi Mi Mix 4 получит чип Snapdragon 888 или Snapdragon 888+ в качестве основы, а также до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора смартфона составит 5000 мАч, при этом будет поддерживаться быстрая зарядка на 120 Вт.