Первый гибкий смартфон Honor получит сервисы Google

Display Supply Chain Consultants (DSCC) пишет, что грядущий Honor Magic Fold получит складной дисплей от BOE и Visionox. При этом прочих данных об устройстве нет, кроме информации о том, что смартфон получит поддержку Google Сервисов, пишет GSMArena.

По крайней мере, это следует из того, что бренд вышел из-под гнёта санкций США. Так, например, Honor может выпускать устройства с процессорами Qualcomm с поддержкой 5G. А значит ничто не мешает ей оснастить грядущий гибкий смартфон сервисами поискового гиганта.