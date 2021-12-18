Первый гибкий смартфон Honor станет самым мощным среди себе подобных

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Первый гибкий смартфон Honor станет самым мощным среди себе подобныхВозможно даже, что мощнее конкурента от Huawei
Уже скоро, 23 декабря, Huawei проведёт презентацию, на которой представит очередной гибкий смартфон — Huawei P50 Pro. Но свой первый аппарат в этом сегменте разрабатывает и бывшая «дочка» китайского бренда — компания Honor.
И, судя по имеющимся данным, новинка получится очень мощной. Настолько мощной, что в итоге какое-то время будет являться самым производительным смартфоном среди себе подобных.
Это станет возможным за счёт использования Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы в Honor Magic Fold. Для сравнения, в Galaxy Z Flip 3, например, установлен уже устаревший Snapdragon 888.
Из прочих интересностей грядущей новинки от Honor можно отметить 108 Мп основную камеру, аккумулятор на 4500 мАч и дизайн, сильно напоминающий Huawei P50 и Honor 50.
Источник: GSMArena