Первый гибкий смартфон Honor станет самым мощным среди себе подобных

И, судя по имеющимся данным, новинка получится очень мощной. Настолько мощной, что в итоге какое-то время будет являться самым производительным смартфоном среди себе подобных.

Это станет возможным за счёт использования Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы в Honor Magic Fold. Для сравнения, в Galaxy Z Flip 3, например, установлен уже устаревший Snapdragon 888.

Из прочих интересностей грядущей новинки от Honor можно отметить 108 Мп основную камеру, аккумулятор на 4500 мАч и дизайн, сильно напоминающий Huawei P50 и Honor 50.