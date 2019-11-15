Первый гибкий смартфон Huawei с поддержкой 5G поступил в продажу

Huawei анонсировала свой первый гибкий смартфон примерно в то же самое время, что и Samsung свой Galaxy Fold. Но в отличие от корейского гиганта, китайская компания не стала выпускать пробную партию для журналистов, в связи с чем многие ожидали, что хотя бы Huawei представит свое устройство в оговоренные изначально сроки. Но шло время, уже Samsung успела выпустить свой многострадальный Galaxy Fold, а китайцы так и не спешили с релизом своего первого гибкого смартфона. Но вот настал тот день, когда они все же решились и Huawei Mate X официально поступил в продажу.