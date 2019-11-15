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Первый гибкий смартфон Huawei с поддержкой 5G поступил в продажу
Более продвинутая версия устройства ожидается в марте 2020 года
Huawei анонсировала свой первый гибкий смартфон примерно в то же самое время, что и Samsung свой Galaxy Fold. Но в отличие от корейского гиганта, китайская компания не стала выпускать пробную партию для журналистов, в связи с чем многие ожидали, что хотя бы Huawei представит свое устройство в оговоренные изначально сроки. Но шло время, уже Samsung успела выпустить свой многострадальный Galaxy Fold, а китайцы так и не спешили с релизом своего первого гибкого смартфона. Но вот настал тот день, когда они все же решились и Huawei Mate X официально поступил в продажу.
На данный момент в продаже имеется лишь одна комплектация новинки — с 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ памяти постоянной и построенная на базе процессора Kirin 980 c встроенным модемом 5G за 2420 долларов или 155 000 рублей. В марте 2020 года в продажу также должна поступить и версия смартфона, построенная на базе более свежего процессора Kirin 990.
Что интересно, еще одним смартфонов компании, который будет работать на базе более простого Kirin 980 должен стать Honor V30. Его компания покажет уже в самое ближайшее время, а если быть более точным, то 26 ноября.