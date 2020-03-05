Первый игровой смартфон Lenovo "похвастается новой революционной системой охлаждения"

Так, по словам главы Lenovo Mobile China, смартфон таким образом сможет “обновить” игровой опыт пользователей, а также решить целый ряд проблем, которые присущи подобному классу устройств. В том числе и проблемы перегрева во время совмещения зарядки и игрового процесса, а также неравномерного нагрева устройства.

Напомним, что судя по последним данным, первый игровой смартфон китайской компании будет работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 865, а в AnTuTu устройство покажет результат не ниже 600 тыс баллов!