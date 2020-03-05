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Первый игровой смартфон Lenovo "похвастается новой революционной системой охлаждения"
Правда, до сих пор неизвестно, когда точно компания покажет новинку
До конца текущего года Lenovo должна представить свой первый игровой смартфон — это достаточно общеизвестный факт. Куда интереснее то, что, согласно заявлениям главы компании, устройство “похвастается новой революционной системой охлаждения”.
Так, по словам главы Lenovo Mobile China, смартфон таким образом сможет “обновить” игровой опыт пользователей, а также решить целый ряд проблем, которые присущи подобному классу устройств. В том числе и проблемы перегрева во время совмещения зарядки и игрового процесса, а также неравномерного нагрева устройства.
Напомним, что судя по последним данным, первый игровой смартфон китайской компании будет работать на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 865, а в AnTuTu устройство покажет результат не ниже 600 тыс баллов!