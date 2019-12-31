Телефоны
Сегодня 11:56
Первый недорогой 5G-смартфон Xiaomi станет доступен к заказу уже завтра
Но старт продаж состоится как и планировалось — 7 января
В начале этого месяца, 10 декабря, Xiaomi анонсировала два новых флагмана суббренда Redmi — Redmi K30 и Redmi K30 5G. И если первая версия поступила в открытую продажу практически сразу после анонса, то версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения появится лишь в начале следующего года, 7 января. Но как стало известно, уже завтра компания откроет предзаказ на новинку, причем с пока что засекреченными подарками для всех предзаказавших устройство пользователей.
Что интересно, по словам анонимных источников, подарки будут выпущены достаточно ограниченным тиражом и подарят их лишь тем, кто успеет сделать предзаказ вовремя. Напомним, что Redmi K30 в версии с 5G оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 765G, а также от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ памяти постоянной.
К слову, долгое время считалось, что именно Redmi K30 5G станет первым недорогим смартфоном с поддержкой 5G, но как оказалось, другая китайская компания решила обогнать Xiaomi на повороте — Oppo буквально недавно представила Oppo Reno3 Pro, старт продаж которой намечен уже на сегодня.