Первый недорогой 5G-смартфон Xiaomi станет доступен к заказу уже завтра

Что интересно, по словам анонимных источников, подарки будут выпущены достаточно ограниченным тиражом и подарят их лишь тем, кто успеет сделать предзаказ вовремя. Напомним, что Redmi K30 в версии с 5G оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 765G, а также от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 256 ГБ памяти постоянной.

К слову, долгое время считалось, что именно Redmi K30 5G станет первым недорогим смартфоном с поддержкой 5G, но как оказалось, другая китайская компания решила обогнать Xiaomi на повороте — Oppo буквально недавно представила Oppo Reno3 Pro, старт продаж которой намечен уже на сегодня.