Первый рендер ярко-жёлтого Samsung Galaxy S10e

Как ожидается, смартфон представляет своего рода «iPhone XR от Samsung». Он оснащается плоским 5,8-дюймовым дисплеем Infinity-O с вырезом под одинарную фронтальную камеру. Тыльная камера у смартфона только двойная, а не тройная, как у Galaxy S10 и Galaxy S10+. Ещё одно отличие — сканер отпечатков пальцев расположен сбоку в кнопке включения, а не интегрирован с экраном.

Смартфон будет представлен с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3100 мАч. Цена на него составит около 750 евро.

Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.

По неофициальным данным, в серию войдут три основные модели — продвинутая 6,4-дюймовая Galaxy S10+, базовая 6,1-дюймовая Galaxy S10, упрощённая 5,8-дюймовая Galaxy S10 Lite или Galaxy S10 E. Также ожидается отдельная вариация с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.