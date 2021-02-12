Первый сгибающийся iPhone получит поддержку стилуса

Так, по данным компании Omdia, первый телефон купертиновцев со складным дисплеем выйдет в 2023 году — именно тогда мы можем получить iPhone 13S, если компания будет придерживаться нынешнего подхода к неймингу. Аналитики также заявляют, что устройство получит OLED-экран размером 7,3 до 7,6 дюйма, пишет MyDrivers.

Ещё из интересных особенностей «iPhone 13S Fold» можно отметить поддержку фирменного стилуса (возможно даже Apple Pen), а также 8 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти постоянной. Цена столько необычного смартфона ожидается в районе 1500 долларов (110 тыс рублей).