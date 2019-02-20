Первый складной Android-смартфон Samsung впервые показался на официальных изображениях

Полноценный анонс Samsung Galaxy Fold ожидается сегодня вечером, одновременно с флагманскими смартфонами Galaxy S10. По данным источника, предзаказ на складной смартфон откроется сразу после анонса.

По предварительной информации, смартфон получил два дисплея — гибкий OLED-дисплей Infinity Flex и вспомогательный экран на внешней стороне, который доступен для использования при сложенном смартфоне. Внешний дисплей — 4,58-дюймовый с соотношением сторон 21:9, разрешением HD+ (840 х 1960 пикселей) и плотностью изображения 420 dpi. Основной дисплей имеет диагональ 7,3 дюйма, соотношение сторон 4,2:3, разрешение QXGA+(1536 х 2152 пикселей) и плотность 420 dpi.

В Корее смартфон будет продаваться за 2 миллиона вон, без учёта субсидий от операторов. Это составляет около 1770 долларов или 120 тысяч рублей.