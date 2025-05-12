По данным China Securities Taurus, компания уже оценивает компоненты от разных производителей, включая Samsung, которая может стать основным поставщиком гибких дисплеев для новинки.

Пока Apple не утвердила полный список поставщиков, но уже известно, что будущий складной iPhone получит книжный форм-фактор, аналогичный Galaxy Z Fold от Samsung. Это потребует интеграции сотен сложных компонентов, включая новые шарнирные механизмы и усиленное защитное покрытие для экрана.

Ожидается, что цена на первый складной iPhone будет начинаться от $ 2000 и может достигать $ 2500, что делает его нишевым продуктом. Однако попадание в число поставщиков этого устройства может принести крупные контракты в будущем, когда Apple решит выпустить второе поколение складных смартфонов.

Если все пойдет по плану, то первый складной iPhone выйдет во II половине 2026 года, а сама Apple начнет массовое производство уже в следующем году.