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Опубликовано 24 июля 2024, 08:54
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Первый складной iPhone будет раскладушкой и выйдет в 2026 году

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По данным Digitimes, Apple планирует выпустить первый складной iPhone в 2026 году, что станет значительным шагом для компании в области складных дисплеев.
Первый складной iPhone будет раскладушкой и выйдет в 2026 году
© 9to5Mac

Корейские СМИ сообщают, что Apple с 2024 года ведет разработки складного смартфона с вертикальным сгибом, аналогичного Samsung Galaxy Z Flip.

Ожидается, что в разложенном виде устройство будет иметь размеры, схожие с текущими моделями iPhone. Компания уже заключила контракт на поставку панелей с Samsung Display.

Ранее предполагалось, что Apple сначала выпустит складной iPad для оценки рыночной реакции, но из-за трудностей на китайском рынке смартфонов компания может представить складной iPhone первым.

Продажи iPhone в Китае, где складные смартфоны более популярны, привлекли особое внимание Apple.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
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