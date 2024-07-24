Первый складной iPhone будет раскладушкой и выйдет в 2026 году

Опубликовано 24 июля 2024, 08:54
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Первый складной iPhone будет раскладушкой и выйдет в 2026 годуЭто мы ждем
По данным Digitimes, Apple планирует выпустить первый складной iPhone в 2026 году, что станет значительным шагом для компании в области складных дисплеев.
Корейские СМИ сообщают, что Apple с 2024 года ведет разработки складного смартфона с вертикальным сгибом, аналогичного Samsung Galaxy Z Flip.
Ожидается, что в разложенном виде устройство будет иметь размеры, схожие с текущими моделями iPhone. Компания уже заключила контракт на поставку панелей с Samsung Display.
Ранее предполагалось, что Apple сначала выпустит складной iPad для оценки рыночной реакции, но из-за трудностей на китайском рынке смартфонов компания может представить складной iPhone первым.
Продажи iPhone в Китае, где складные смартфоны более популярны, привлекли особое внимание Apple.