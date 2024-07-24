Первый складной iPhone будет раскладушкой и выйдет в 2026 году

Корейские СМИ сообщают, что Apple с 2024 года ведет разработки складного смартфона с вертикальным сгибом, аналогичного Samsung Galaxy Z Flip.

Ожидается, что в разложенном виде устройство будет иметь размеры, схожие с текущими моделями iPhone. Компания уже заключила контракт на поставку панелей с Samsung Display.

Ранее предполагалось, что Apple сначала выпустит складной iPad для оценки рыночной реакции, но из-за трудностей на китайском рынке смартфонов компания может представить складной iPhone первым.

Продажи iPhone в Китае, где складные смартфоны более популярны, привлекли особое внимание Apple.